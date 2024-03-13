الواحات التونسية تكافح الجفاف والتغيرات المناخية

بعد سنوات من شح الأمطار، تقلص إنتاج الواحات التونسية التي تمتد على مساحات شاسعة ليشمل بشكل كبير التمور فقط، بعد أن كان متنوعًا ويتوزع على العديد من الخضراوات والغلال.

من واحة تمغزة، في الجنوب الغربي للبلاد، قال المزارع محمد وهو يشير إلى واحته التي يتصدر النخيل غراسها: "في السابق كنت أزرع عدة أنواع من الخضراوات والغلال في الواحة، لكن في ظل انحباس الأمطار، أصبح النخيل مورد رزقنا الوحيد".

وأضاف محمد لـ "إرم نيوز" أن "من تداعيات التغيرات المناخية التي أصابت واحاتنا أمراضًا ضربت النخيل مثل آفة عنكبوت الغبار التي يسمح ارتفاع درجات الحرارة في سرعة انتشارها".

وبيَّن أن "عملية الحد من انتشار مثل هذه الأمراض التي تصيب النخيل تتطلب أدوية وآليات مناسبة".