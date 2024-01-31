منتدى الخليج الدولي يحذّر من خطر استهداف "الحوثيين" للكابلات البحرية

حذَّر تقرير لمنتدى الخليج الدولي، من استهداف ميليشيات الحوثيين للكابلات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، ما قد يعطل الاتصالات ويضر إثر ذلك، بالاقتصاد العالمي بشكل خطير.

وقال التقرير الذي نشره موقع المنتدى، أمس الثلاثاء: "يمكن أن تكون شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء هدفًا سهلًا مثاليًا لهجوم الحوثيين القادم، ويجب أن يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء".

وهددت ميليشيات الحوثيين في اليمن الملاحة في البحر الأحمر، من خلال استهداف السفن التجارية المتجهة صوب إسرائيل، في ما ادعت أنه موقف تضامني للميليشيات مع أهل غزة عقب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع بعد هجوم حركة حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت هجمات ميليشيات الحوثيين في البحر الأحمر عن تشكل تحالف دولي لوقف تلك الهجمات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجهت طائرات حربية أمريكية وبريطانية عدة ضربات جوية لمواقع تابعة للميليشيات.

ونبه التقرير من خطر تحول هجمات ميليشيات الحوثيين من استهداف السفن فوق سطح البحر، إلى هجمات في أعماقه، ما يجعل الكابلات البحرية هدفًا جديدًا في الصراع.