سوريا.. انفجارات في قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولي في ريف الحسكة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن أصوات انفجارات دوت في قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولي في ريف الحسكة.

وأوضح أن الانفجارات تزامنت مع تحليق طائرات مسيرة في سماء المنطقة. ولم يُعرف ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية أو استهداف للقاعدة.