"ملتقى النازحين".. مكان يجمع الغزيين في رفح (صور)

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، "لقد حلمت بمخيم جباليا وعودتي إلى المنزل أكثر من خمس مرات منذ قدومي إلى رفح، لذلك قررت أنا وأصدقائي وجيراني الذين نزحنا إلى مدينة رفح الالتقاء يوميًا قرب منطقة الكراج الشرقي لشرب القهوة والحديث الاجتماعي والسياسي في مكان تعارف على تسميته بـ(ملتقى النازحين)".

وقال صديقه محمود النيرب النازح من منطقة تل الزعتر شمال غزة: "ملتقى النازحين يخفف عنّا بعض الشيء كوننا نلتقي بالأصدقاء بشكل يومي ومتواصل ودون انقطاع؛ ما جعلنا ننسى هم النزوح وقسوة المعيشة بعض الشيء".

ومضى قائلًا لـ"إرم نيوز": "نقضي معظم وقتنا في تتبع أخبار عودة النازحين إلى شمال القطاع، إلى درجة أننا نريد أن نصدق الشائعات التي تتحدث عن عودة قريبة، حيث مضى على نزوحي أكثر من 70 يومًا".

يوم واحد

بينما قال الشاب عدنان الهندي، نازح من مدينة غزة: "لم أكن أصدق أن البعد عن منطقتي وحارتي قاسٍ بهذا الشكل، يمكن لأننا خرجنا منها قسرًا تحت القصف الإسرائيلي".