مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي.. "رفح" تحبس أنفاسها

تعيش مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر، حالة "حبس الأنفاس"، مع اقتراب بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

ويترقب سكان رفح، ومعهم أكثر من مليون ونصف شخص نزوحوا من مختلف أنحاء القطاع منذ بدء حرب غزة، توجيه إسرائيل بوصلة عمليتها العسكرية نحو رفح، التي استحالت مخيماً كبيراً للنازحين.

وقالت مصادر من مدينة رفح لـ "إرم نيوز" إن "الوضع ممزوج بالرعب والحذر مما هو مقبل على مدافع دبابات الجيش الإسرائيلي مع توغلها في رفح".

وأضافت المصادر: "يحاول السكان توفير أدنى متطلبات اليوم من الطعام والدواء، مع السعي للأخذ بعين الاعتبار ما سيحتاجونه خلال الأسابيع المقبلة التي قد تكون أكثر قسوة مما عاشوه مع النازحين خلال ما مضى من أشهر الحرب".