الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة العربية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 أيار/مايو الجاري.