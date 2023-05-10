الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة بالقمة العربية
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 أيار/مايو الجاري.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الأربعاء، إن الرئيس السوري تسلم الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.
وحمل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.