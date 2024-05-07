"هيومن رايتس ووتش": استهداف إسرائيل لـ"مركز الهبارية" غير قانوني

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أن الغارة التي شنّتها إسرائيل على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان وأودت بحياة سبعة مسعفين، تعد هجومًا "غير قانوني على مدنيين".

وبحسب "فرانس برس"، دعت المنظمة غير الحكومية في بيان واشنطن إلى تعليق بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت المنظمة إن "غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوبي لبنان في الـ27 من مارس/ آذار 2024 هي هجوم غير قانوني على مدنيين ولم تُتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة".

وأضافت "إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار، يجب أن يُحقَّق فيها على أنها جريمة حرب مفترضة".