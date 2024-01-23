الجيش السوري يسقط مُسيرة على الحدود مع الأردن

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، أن حرس الحدود السوري أسقط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري العاملة بريف درعا "فككت عدة عبوات ناسفة في بلدة بصرى الحرير بالريف الشمالي الشرقي للمحافظة. وأضافت بأن وحدة من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "أحد تجار المخدرات قُتل فيما اعتقل 3 آخرون" في عملية مداهمة نفذتها وحدات عسكرية تابعة للحكومة السورية في ريف درعا على الحدود مع الأردن.

وأضاف المرصد، أن مدينة داعل بريف درعا الغربي عرفت تبادلا لإطلاق النار بين الطرفين.

وأشار إلى أنه "عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات"، وقد جرى اعتقالهم.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد لشن الأردن ضربات جوية داخل الأراضي السورية وقالت إنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية".

وكثف الجيش الأردني حملته على مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت عمّان شهدت في تموز/ يوليو الماضي، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بين مسؤولين أردنيين وسوريين؛ لبحث سبل مكافحة تهريب المخدرات على الحدود بين البلدين.

وانبثق عن الاجتماع الذي ضم قائد الجيش ومدير المخابرات الأردنيين، ومن الجانب السوري وزير الدفاع ومدير المخابرات، ما عُرف بـ"اجتماع عمان التشاوري"، الذي استضافته المملكة في أيار/ مايو الماضي.

وكان من بين مخرجاته تشكيل لجنة مشتركة بين عمان ودمشق هدفها التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وحينها تعهدت سوريا باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق.