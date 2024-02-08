ملك الأردن يزور دولا غربية للضغط من أجل إنهاء حرب غزة

قال الديوان الملكي إن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غادر، اليوم الخميس، أرض الوطن، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا. للضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة".

ومن المقرر أن يجري العاهل الأردني، محادثات في الولايات المتحدة مع كبار زعماء الكونغرس والسياسيين ومسؤولي الإدارة.

وأضاف بيان نشره الديوان الملكي: "تهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، وتأكيد أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار إلى أن العاهل الأردني سيلتقي بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعددًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما سيشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، بحسب نص البيان.