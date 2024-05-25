بطلب أمريكي.. عواصم غربية تدرس تشكيل قوة عسكرية مشتركة في ليبيا

كشف مصدر ليبي أن باريس احتضنت قبل أيام "اجتماعاً فنيا" حضره ممثلون من فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، درس تشكيل قوة عسكرية مشتركة في ليبيا.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن المصدر الذي طلب الكشف عن هويته، أنّ الاجتماع جرى بناءً على طلب واشنطن.

وأضاف المصدر أن الاجتماع هدف إلى "التحقق ودراسة المشاريع المشتركة لصالح القوة العسكرية المشتركة (5+5)، موضحا أن الاجتماع كان "استكشافياً للغاية، على المستوى الفني، ولم تطرأ حتى الآن أي تطورات مهمة"، وفق تعبيره.

ونفى المصدر أن يكون هذا الاجتماع ردا على مناورات موسكو في ليبيا، وقال "لقد كان اجتماعاً على مستوى منخفض للغاية، ولم تكن له أي علاقة بالروس".