بعد توقيع "ملف الذاكرة".. هل تطلب فرنسا "الصفح" من الجزائر عن جرائم الاستعمار؟

التقى مؤرخون جزائريون وفرنسيون، الاثنين، في العاصمة الجزائرية؛ لتناول المسائل الخلافية بشأن "ملف الذاكرة وآلام الاستعمار"، لـ"تسوية مشكلة التاريخ لبناء علاقات طبيعية مبنية على تقاسم المنفعة".

وانتهى الاجتماع بتوقيع اتفاقية مشتركة بشأن ملف الذاكرة واسترجاع الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وممتلكات تاريخية لم تتبين طبيعتها بعد، غير أن مسألة فتح الأرشيف واستعادة بعض القطع المنهوبة ما زالت تلقى مقاومة؛ إذ تطالب الجزائر على وجه الخصوص بالسيوف أو وثائق ملك للأمير عبد القادر، الذي حارب غزو فرنسا للجزائر في منتصف القرن التاسع عشر، وأصبح الأخير منذ ذلك الحين رمزا للوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى الأشياء "غير القابلة للتصرف" التي تم التبرع بها للمتاحف الفرنسية تحت القسم، لا سيما من قبل أحفاد الجنرالات السابقين في الجيش الاستعماري.

وبخصوص كواليس الاجتماع، نقلت مصادر جزائرية مطلعة من لجنة الذاكرة أن "أعضاءها اجتمعوا في مقر الأرشيف الوطني بالعاصمة الجزائرية لعقد اجتماع محوري، حيث قرر الوفد الفرنسي برئاسة المؤرخ بنجامين ستورا زيارة الأماكن التي تمثل التاريخ المشترك قبل جلسة عمل رسمية".

وحسب المصادر، زار الفريق المكتبة الوطنية الجزائرية، التي تحتوي على وثائق تتعلق بالفترة الاستعمارية، ثم محكمة شهدت محاكمات رفيعة المستوى خلال حرب الاستقلال، وفيها صدرت أحكام إعدام ضد المقاومين الجزائريين.

وزار أعضاء اللجنة متحف الجزائر للفنون الجميلة، الذي يضم لوحات لرسامين فرنسيين وعالميين مشهورين، ثم توجهوا إلى حديقة "الحامة"؛ إحدى أقدم الحدائق النباتية في العالم التي تم إنشاؤها في 1832، بعد عامين فقط من وصول الجيوش الفرنسية إلى الجزائر.

وعبّر المؤرخ بنجامين ستورا، رئيس الوفد الفرنسي بـ"لجنة الذاكرة"، في تصريحات، عن "أمله في أن تتم عمليات تسليم سيوف الأمير عبد القادر وألبسته، وبرنسه ووثائقه الدينية، خاصة نسخة القرآن التي تعود له"، موضحا أن "مثل هذه الالتفاتة ممكنة، بانتظار اعتماد نص تشريعي من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية".