الجامعة العربية تتبنى قرارا بعودة سوريا لمقعدها

قال متحدث باسم جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن الجامعة تبنت قرارا بعودة سوريا لمقعدها، بعد غياب دام نحو 12 عامًا.

وأفاد بيان من الجامعة بأنه تقرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو/أيار 2023".

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا مغلقًا في القاهرة، بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في نوفمبر 2011، وفرضت عقوبات سياسية واقتصادية عليها آنذاك، إثر تفجر العنف في البلاد.

والأسبوع الماضي عقد كل وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا اجتماعا تشاوريا لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط السلطات السورية سيطرتها على كامل الأراضي، وحسم مسألة تهريب المخدرات.