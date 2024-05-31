مقتل مسعف وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" اليوم الجمعة بمقتل مسعف وإصابة آخر جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة بجنوب البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة أيضا على بلدة الناقورة.

ويدور قتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله بالتوازي مع حرب غزة المستمرة منذ سبعة أشهر، في أعنف مواجهة بينهما منذ حرب عام 2006.

وأسفر القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 280 مقاتلا من ميليشيا حزب الله، وأكثر من 30 مسلحا فلسطينيا، وأكثر من 70 مدنيا بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون.

وأدت الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا حزب الله وجماعات أخرى إلى مقتل أكثر من 16 جنديا إسرائيليا و9 مدنيين.