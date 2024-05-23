غزة.. جندي إسرائيلي يلقي نسخة من القرآن الكريم في النار (فيديو)

ألقى جندي إسرائيلي في قطاع غزة نسخة من القرآن الكريم في النار، حسب مقطع مصور تداوله إسرائيليون على شبكات التواصل الاجتماعي. وفق وكالة "الأناضول".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس: إن "جنديا إسرائيليا في غزة وثَّق نفسه وهو يرمي القرآن في النار".

ونشرت الإذاعة، على حسابها بمنصة "إكس"، المقطع المصور ومدته ثلاث ثوان، ولم تحدد موقع الحادث ولا تاريخه.

ويُظهر المقطع جنديا يحمل سلاحه بيده اليسرى ويمسك بالأخرى نسخة مفتوحة من القرآن الكريم ثم يلقيها في نيران مشتعلة.