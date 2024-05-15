أردوغان: إسرائيل قد تضع عينها على الأناضول بعد غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل لن تتوقف عند غزة وقد تضع عينها على منطقة الأناضول في المستقبل".

وأضاف أردوغان أمام نواب من حزب العدالة والتنمية :"إذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلا أو آجلا بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمشاركون معه في "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة سيحاسبون عن كل قطرة دماء أراقوها.