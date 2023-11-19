تونس.. العثور على جثة مهاجر أفريقي مقيدة بشجرة
كشفت السلطات التونسية، السبت، عن العثور على جثة مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء لم يتم بعد التعرف على هويته.
ووفق السلطات فان الجثة التي عثر عليها بولاية القصرين وسط غرب البلاد، كانت متحللة ورُبط جزء منها في شجرة، بينما الجزء الآخر على الأرض.
وقالت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بمحكمة القصرين الابتدائية حياة الزنايدي في تصريح نقلته عنها إذاعة "موزاييك أف أم'' إنه: "تمت معاينة الجثة بحضور ممثل عن النيابة العامة، ومن المرجح أن يكون فارق الحياة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وفق المعاينات الأولية".
وأكدت المسؤولة ذاتها أنه "سيتم عرض الجثة على الطب الشرعي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات عن ملابسات الواقعة".
ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل الإفريقي والصحراء الذين يتوافدون على تونس في محاولة للعبور إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكانت تونس قد شهدت جدلا واسعا قبل أشهر بعد أن اعتبر الرئيس قيس سعيد أن "زحف الآلاف من المهاجرين الأفارقة يهدد بتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد"، في تصريحات سارعت منظمات حقوقية وإقليمية إلى رفضها ووصفها بـ "العنصرية" لكن السلطات نفت ذلك.
وتقوم تونس بإعادة أعداد من المهاجرين بشكل مستمر إلى دولهم الأصلية، فيما يتم إنقاذ آخرين في عرض البحر.
وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن في البلاد ما لا يقل عن 21 ألف مهاجر.