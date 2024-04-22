أول زيارة لرئيس تركي منذ 13 عامًا.. أردوغان يجري مباحثات في العراق

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد.

وجرى اللقاء المغلق بين أردوغان والسوداني في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي إلى العراق للمرّة الأولى منذ 13 عامًا.

وفي وقت سابق اليوم وصل الرئيس أردوغان برفقة وفد وزاري رفيع إلى بغداد حيث التقى نظيره عبد اللطيف رشيد.

ووفق وكالة الأنباء العراقية "واع" فإن رشيد وأردوغان "عَقَدا مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون في شتى المجالات".

وأشارت إلى أنه "جرى تأكيد ضرورة التنسيق والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول مرضية للقضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمياه وبما يخدم تطلعات الشعبين الجارين العراقي والتركي".