ماكرون يبحث مع ميقاتي اقتراحا لإنهاء القتال بين "حزب الله" وإسرائيل

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس مع كل من رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون، مقترحا بإنهاء القتال بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، وتخفيف حدة الجمود السياسي في لبنان. وفق وكالة "رويترز".

وورد في بيان صدر عن مكتب ميقاتي أنه ناقش مع ماكرون اقتراحًا فرنسيًّا لإنهاء القتال عبر الحدود يتضمن تصوراً لزيادة الدعم للجيش اللبناني، وانسحاب مقاتلي ميليشيا حزب الله من مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وذكر البيان أن ميقاتي شكر ماكرون على جهوده "من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة".