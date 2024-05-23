نواب ديمقراطيون يهددون بمقاطعة خطاب نتنياهو المحتمل أمام الكونغرس

هدَّد نواب أمريكيون من الحزب الديمقراطي، بمقاطعة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، حال قبل الدعوة الموجهة إليه من الجمهوريين، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، المنتمي للحزب الجمهوري، قد جدَّد تأكيده خلال الساعات الأخيرة، بأنه بصدد دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتحدث فيها جونسون عن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ إذ كانت المرة الأولى في آذار/ مارس الماضي.