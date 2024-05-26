المعركة "الأشرس".. خبراء: سقوط كتيبة جباليا بمثابة سقوط شمال غزة‎

معارك قتالية طاحنة

وقال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى، أنه من الطبيعي أن يشهد مخيم جباليا معارك قتالية طاحنة مع الجيش الإسرائيلي، لا سيما وأن المخيم يعتبر الحاضنة الكبرى لحركة حماس في شمال غزة، فضلًا عن القطاع كله.

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مخيم جباليا يمتاز بطبيعة جيوغرافية معقدة رغم صغر حجمه، بسبب تلاصق البيوت والأحياء السكنية، ما يسهل حركة المقاتلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدربهم على معارك قتال عصابات الشوارع، على حد قوله.

وأشار إلى أن قدرة آخر عناصر حماس في مخيم جباليا على المناورة يرجع إلى امتلاكهم عددا كبيرا من الأنفاق الهجومية التي تمكنهم من نصب الكمائن وتنفيذها والعودة إلى داخلها بسهولة، لتصبح عين هذا النفق فخًا للجيش في حال دخوله إليه، بحيث سيتم تدميره بالكامل.

ولفت الخبير العسكري إلى أن هذا يظهر جليًا في التصريحات الأخيرة للناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، "أبو عبيدة"، بإعلانه عن قتل وأسر عدد من الجنود في كمين داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا.

بسط القبضة الأمنية

واستطرد: "باعتقادي أن حركة حماس تظهر قوة مضاعفة في مخيم جباليا أملًا في إمكانية إحداث تغيير عسكري يمكنها من إعادة تراجع الجيش الإسرائيلي إلى خارج المخيم قبل إحكام قبضته على المحاور القتالية كافة، إلى جانب الاحتفاظ بأي أسرى إسرائيليين أو جثث لقتلى قتلوا في أحداث السابع من أكتوبر".

ولفت إلى أن سقوط كتيبة مخيم جباليا التابعة لحماس سيكون بمثابة سقوط كامل لشمال غزة، تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي إنهاء المرحلة الثانية من الحرب والدخول في المرحلة الثالثة التي تقوم على بسط القبضة الأمنية وإعادة الانتشار في محاور التمركز.