نقص "حاد" في العنصر البشري.. حرب غزة تستنزف الجيش الإسرائيلي

حل مؤقت

ويأتي ذلك تزامنًا مع أزمة تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يعفي اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وأشار هاليفي إلى أن العمل يجري حاليًا على حل مؤقت من خلال إنشاء 5 كتائب تتألف من جنود أُعفوا سابقًا.

كما أكد رئيس أركان الجيش أن أزمة القوى البشرية في الجيش مكلفة للغاية، وأن المبلغ الذي أُنفِق من خزينة الدولة منذ بداية الحرب لتجنيد قوات الاحتياط تجاوز 40 مليار شيكل.

وتجنّد إسرائيل أكثر من 635 ألف جندي، بينهم 173 ألف جندي في الخدمة حاليًا، و464 ألفاً من جنود الاحتياط.

ويوجد داخل إسرائيل أكثر من مليون و700 ألف شخص مؤهل للخدمة العسكرية.

استدعاء 50 ألف جندي

وقبل أيام صادقت الحكومة الإسرائيلية على استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي، وهو ما يرفع عدد جنود الاحتياط إلى 350 ألفا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذا الدعم الإضافي للجيش الإسرائيلي يأتي في ظل احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الشمال ضد ميليشيا حزب الله ولتوسيع العملية البرية في رفح.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش يعاني من نقص في العنصر البشري، وقدرت ذلك بالحاجة إلى نحو 7 آلاف ضابط إضافي، فيما ذكر بيان للجيش أن نصف القوات المطلوبة ستوزع على مهمات قتالية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن آلاف الجنود أُصيبوا بأعراض صدمات نفسية جراء الحرب في غزة، فيما اضطر الجيش إلى تسريح المئات من الجنود.

وفي وقت سابق، أظهر مسح أجرته شعبة شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي أن هناك انخفاضًا كبيرًا في استعداد الضباط الدائمين للبقاء في الخدمة، إذ أعرب 42% من الضباط عن رغبتهم في مواصلة الخدمة مقارنة بـ 49% في أغسطس/ آب 2023.

وتعد الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل لمن يبلغون 18 عامًا، إذ يخدم الرجال 36 شهرًا، وتخدم النساء 24 شهرًا، وتأتي إسرائيل في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث نسبة الإنفاق العسكري.