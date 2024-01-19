مسؤول لـ"إرم نيوز": لا يوجد سرير واحد لاستقبال الجرحى وسط وجنوبي غزة

عبر مسؤول في وزارة الصحة بغزة، عن مخاوفه من خروج المستشفيات في وسط وجنوب القطاع عن الخدمة؛ جراء الاستهداف الإسرائيلي على غرار ما حدث في مستشفيات الشمال.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز" إن "أوضاع المستشفيات في وسط وجنوب القطاع كارثية، مشيرًا إلى مخاوف من إخراجها عن الخدمة بسبب سلوك الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف: "الأوضاع كارثية بالمستشفيات وهي مكتظة للغاية بالمرضى والمصابين والنازحين، ولا يوجد سرير واحد لاستقبال الجرحى والمرضى"، فضلا عن "عدم وجود أسرة طبية ونقص المعدات اللازمة لإنقاذ الحالات الخطرة".