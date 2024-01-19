مسؤول لـ"إرم نيوز": لا يوجد سرير واحد لاستقبال الجرحى وسط وجنوبي غزة
عبر مسؤول في وزارة الصحة بغزة، عن مخاوفه من خروج المستشفيات في وسط وجنوب القطاع عن الخدمة؛ جراء الاستهداف الإسرائيلي على غرار ما حدث في مستشفيات الشمال.
وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز" إن "أوضاع المستشفيات في وسط وجنوب القطاع كارثية، مشيرًا إلى مخاوف من إخراجها عن الخدمة بسبب سلوك الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات والمراكز الصحية".
وأضاف: "الأوضاع كارثية بالمستشفيات وهي مكتظة للغاية بالمرضى والمصابين والنازحين، ولا يوجد سرير واحد لاستقبال الجرحى والمرضى"، فضلا عن "عدم وجود أسرة طبية ونقص المعدات اللازمة لإنقاذ الحالات الخطرة".
وأشار إلى أن "مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض وأن الطواقم الطبية تحاول المفاضلة بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في حجم ونوعية ومسار المساعدات الطبية؛ بهدف إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر. السلوك الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة يعزز مخاوفنا من تكرار ذات السيناريو مع مستشفيات الوسط والجنوب".