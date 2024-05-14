في رسالة جديدة.. سيف الإسلام القذافي يتعهد بـ"طي صفحة الماضي"

خرج المرشح للانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي برسالة جديدة تضمنت تلميحات لرؤيته المستقبلية للبلاد لصناعة ما وصفه "نهاية جديدة بدءًا من الحاضر" وذلك "دون النظر إلى الخلف" في إشارة لما واجهته البلاد من أزمات سياسية وأمنية متفاقمة منذ 13 عامًا.

وقال سيف الإسلام في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "لن أقول إنني أستطيع العودة إلى الماضي والبدء من جديد فلا أحد يعود للماضي، ولكني أستطيع أن أبدأ من الحاضر لصناعة نهاية جديدة تجمع ما بين دروس الأمس وطموح اليوم ونجاح الغد".