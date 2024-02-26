أسسه منشقون عن "النهضة".. المكي أميناً لحزب "العمل والإنجاز" في تونس

انتُخب وزير الصحة التونسي الأسبق عبد اللطيف المكي، الأحد، أميناً عاماً لحزب "العمل والإنجاز"، لولاية مدّتها 3 سنوات.

جاء ذلك خلال اختتام أشغال المؤتمر الأول للحزب، الذي نظمه، السبت، وفق بيان أصدره الحزب.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، أعلنت شخصيات منشقة عن حركة "النهضة" تأسيس حزب "العمل والإنجاز"، من بينها قيادات بارزة مثل المكي، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الأسبق سمير ديلو.

وفي بيانه الختامي، أعلن الحزب انتخاب عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق (2011ـ 2014)، أميناً عاماً للحزب لمدة 3 سنوات، كما تم انتخاب أعضاء مجلسه الوطني.

وأوصى البيان الختامي بضرورة إعطاء الاولوية ضمن رؤيا الحزب المستقبلية للوضع الاجتماعي وللسياسات العامة في مجال الصحة والنقل والتربية والتعليم والثقافة.

وشدد على "ضرورة العمل المشترك مع الأطراف السياسية والاجتماعية لبلورة ميثاق وطني نحو تنمية اقتصادية واجتماعية".

وأكد على "دعم كل أشكال التقارب بين الأحزاب السياسية والنخب حول معالجة القضايا الكبرى للبلاد والعمل على الخروج من الأزمة السياسية والعودة للمسار الديمقراطي"، وفق البيان ذاته.

وأوصى البيان الختامي "بالعمل على تنقية المناخات السياسية للبلاد بإيقاف ’المحاكمات السياسية’ وإلغاء العمل بالمرسوم 54 وتركيز المحكمة الدستورية ومساندة القضاء والإعلام في معركتهما في الدفاع عن استقلاليتهما المهنية".

وحدد في لائحته العامة أنه سيكون "سياسياً اجتماعياً محافظاً ديمقراطياً.

وشدد البيان الختامي على "التوجه في المرحلة القادمة إلى تركيز هياكل الحزب في الداخل والخارج، وعلى استقطاب مزيد من المنخرطين والكفاءات".