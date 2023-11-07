أمريكا.. ناشطون يهود يحتلّون "تمثال الحرية" للمطالبة بوقف الحرب في غزة

احتلّ مئات الناشطين اليهود الأمريكيين التقدميّين، الإثنين، بصورة سلميّة تمثال الحرية في نيويورك لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حدّ لما يتسبّب به قصفها من "إبادة جماعية لمدنيين فلسطينيين في غزة".

وارتدى الناشطون، وجلّهم من الشباب، قمصانًا سوداء طبعت عليها شعارات من بينها "يهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، ووقفوا أسفل قاعدة النصب التذكاري الذي يرمز لنيويورك.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "العالم كلّه يشاهد" و"يجب أن يتحرّر الفلسطينيون" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".