خبراء: خيارات محدودة أمام حماس وإسرائيل وسط جمود المفاوضات

وضع الجمود في مفاوضات التهدئة التي يجريها الوسطاء الدوليون والإقليميون بين حركة حماس وإسرائيل بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عدة أشهر، طرفي القتال في غزة أمام خيارات محدودة للغاية، وسط مخاوف من اتساع دائرة القتال.

وأدى عدم قبول حماس وإسرائيل بأي من المقترحات المقدمة من قبل الوسطاء لجمود غير مسبوق في المفاوضات، ودفعت نحو توتر بين القاهرة وتل أبيب على إثر الاتهامات التي وجهتها الأخيرة لمصر بشأن الوضع بغزة.

ومنذ الاجتياح البري لمدينة رفح لم يعلن أي من الأطراف عن تقدم ولو طفيف بشأن مفاوضات التهدئة، وهو ما ينذر بانفجار كبير قد يرفع من وتيرة المواجهة العسكرية بالقطاع، ويؤدي لدخول الحرب لمرحلة جديدة.