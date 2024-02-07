قتلى وجرحى في غارة للجيش السوداني على منطقة الزرق شمال دارفور

أسفرت غارات لطيران الجيش السوداني، ليل الثلاثاء، على منطقة الزرق في شمال دارفور، عن مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين.

وقالت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، إن الطيران الحربي للجيش السوداني، قصف، ليل الثلاثاء، منطقة الزرق شمال دارفور بالبراميل المتفجرة.

وأضافت في بيان على منصة إكس "امتدادًا لسلسلة جرائمها بحق المدنيين الأبرياء، قصف طيران ميليشيا البرهان وفلول النظام البائد مساء أمس الثلاثاء، منطقة الزرق بشمال دارفور، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء جار حصرهم".