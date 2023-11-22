بابا الفاتيكان: حرب غزة أصبحت "إرهابًا"

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء إن الصراع في الشرق الأوسط تجاوز حد الحرب ليصبح "إرهابًا".

وجاءت تصريحات البابا في أعقاب لقاءين جمعاه بشكل منفصل مع أقارب رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس، ومع فلسطينيين عائلاتهم في غزة.

ومن ساحة القديس بطرس قال البابا إنه سمع بشكل مباشر كيف "يعاني كلا الجانبين".

وكان المتحدث باسم البابا ماتيو بروني قال الأحد الماضي إن البابا شدد على أن "كل إنسان، سواء كان مسيحيًّا أو يهوديًّا أو مسلمًا ولأي شعب أو ديانة انتمى، هو مقدّس وثمين بنظر الله وله الحق في العيش بسلام".