مقتل عزيز شلال جهل مدير استخبارات "ذي قار" العراقية (فيديو)

قُتل العميد عزيز شلال جهل مدير استخبارات محافظة "ذي قار" العراقية، يوم الأحد، خلال محاولة فض نزاع عشائري بين عشيرتين تخللها اشتباك مسلح وإطلاق نار كثيف.

وذكرت مصادر عراقية أن هناك أكثر من 10 قتلى من أبناء العشائر سقطوا في النزاع المسلح الذي وقع في وقت متأخر من ليل الأحد.

وأفادت المصادر بأن النزاع كان عنيفاً واستخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأسفر عن مقتل مدير المخابرات في المحافظة وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم 6 من أفراد الأمن.