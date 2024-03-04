مقتل عزيز شلال جهل مدير استخبارات "ذي قار" العراقية (فيديو)
قُتل العميد عزيز شلال جهل مدير استخبارات محافظة "ذي قار" العراقية، يوم الأحد، خلال محاولة فض نزاع عشائري بين عشيرتين تخللها اشتباك مسلح وإطلاق نار كثيف.
وذكرت مصادر عراقية أن هناك أكثر من 10 قتلى من أبناء العشائر سقطوا في النزاع المسلح الذي وقع في وقت متأخر من ليل الأحد.
وأفادت المصادر بأن النزاع كان عنيفاً واستخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأسفر عن مقتل مدير المخابرات في المحافظة وإصابة 10 أشخاص آخرين بينهم 6 من أفراد الأمن.
وذكرت مصادر أمنية عراقية لـ "إرم نيوز" أن النزاع وقع بين عشيرتيْ "آل عمر" و"آل رميض" في قضاء "الإصلاح".
وقال قائد شرطة "ذي قار" اللواء مكي شناع الخيكاني إنه توجه برفقة قوة أمنية كبيرة إلى قضاء الإصلاح للتدخل وفض النزاع بين العشيرتين.
ونعت وزارة الداخلية العراقية العميد عزيز شلال جهل مدير استخبارات مكافحة إرهاب محافظة ذي قار، واصفة إياه بـ "شهيد الواجب".
وقالت في بيان لها، إنه "في الوقت الذي ننعى فيه هذا البطل الذي كان أحد الشجعان في وزارة الداخلية، فإننا نؤكد أن من ارتكب هذا العمل الإرهابي الإجرامي لن يفلت من العقاب وسيكون تحت طائلة القانون".
وأضافت أن "قيادة شرطة محافظة ذي قار شرعت بعملية تفتيش واسعة ضمن محل الحادث وطوقت المكان بالكامل لإلقاء القبض على طرفي النزاع لينالوا جزاءهم العادل".
من جهته، قال الخبير الأمني سائر الشنون لـ "إرم نيوز" إن "النزاع بين العشيرتين قديم ويتجدد بين الحين والآخر".
وشدد على أن "النزاعات العشائرية استفحلت في السنوات الأخيرة في ذي قار، وتزيد التوتر الأمني، وحالة الخطر تتجدد في أي لحظة، ويجب أن يكون هناك دور أكثر حضوراً للقوات الأمنية وحصر السلاح المنفلت".