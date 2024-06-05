الجيش الأردني يرد على تقارير مقتل متسلل عبر الحدود مع إسرائيل

ردّ الجيش الأردني، الثلاثاء، على التقارير التي تحدثت عن مقتل مواطن أردني تسلل عبر الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونفى الجيش الأردني، في بيان له، صحة ما يشاع في وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا الشأن، مؤكداً أن المتسلل ليس أردنياً.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول مقتل متسلل بعد اجتيازه الحدود الأردنية إلى الغرب يعود لشخص من جنسية غير أردنية".

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت شخصاً حاول عبور الحدود من الأردن.