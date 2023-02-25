العراق.. التيار الصدري يعلن موقفه من قانون الانتخابات الجديد

أعلن التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، رسميا رفضه لقانون الانتخابات الجديد الذي يحاول خصومه (الإطار التنسيقي) تمريره حاليا، في خطوة عدها مراقبون بمثابة إعلان عودة للتيار إلى المشهد السياسي بعد غياب دام لأشهر.

عودة الصدريين للمشهد السياسي جاءت من بوابة رفض قانون الانتخابات الجديد، الذي يسعى الإطار التنسيقي، الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من إيران، لتشريعه وفق النظام القديم "سانت ليغو" بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة.

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار الصدري وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي".

ونشر القيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".