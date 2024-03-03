الرياض تحتضن 4 اجتماعات وزارية لدول مجلس التعاون

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم، 4 اجتماعات على المستوى الوزاري، تجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى لقاءات منفصلة مع كل من وزراء مصر والمغرب والأردن.

وسيعقد وزارء مجلس التعاون الاجتماع الوزاري 159 في مقر الأمانة العامة للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني "رئيس الدورة الحالية"، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، كما سيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ووزراء خارجية كل من مصر، سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والمغرب ناصر بوريطه.

ومن المنتظر أن تبحث اللقاءات تطورات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الحرب الأمنية والإنسانية.