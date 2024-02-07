إسرائيل.. فنادق شهيرة تطرد عشرات المستوطنين

أعلنت سلسلة فنادق شهيرة في إسرائيل أنها بصدد إخلاء عشرات المستوطنين، الذين أقاموا في فنادقها عقب إجلائهم من المستوطنات شمالي البلاد، بموجب اتفاق مع الحكومة، ينتهي سريانه أواخر فبراير/ شباط الجاري.

ورصد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، القرار وتداعياته، وقال إن مستوطنين جاؤوا من أماكن إقامتهم جراء تهديدات ميليشيا حزب الله، يواجهون الآن خطر انتقال جديد، إلا أن الانتقال هذه المرة سيكون من الفندق حيث مقر إقامتهم المؤقت.

وتريد سلسلة الفنادق الإسرائيلية "إسروتيل" إعادة زخم السياحة، إلا أن المشكلة التي رصدها الموقع هي أن المستوطنين المقيمين داخل أحد الفنادق التي تتبع تلك الشركة، تلقوا رسالة قصيرة يطالبهم فيها الفندق بـ"الإخلاء من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة لم يتلقَ المستوطنون تعليمات من الحكومة بشأن وجهتهم الجديدة، وأن قرابة 200 مستوطن، جميعهم من مستوطنة "متسوفا" بالجليل الغربي، أخلوا عقب التصعيد مع ميليشيا حزب الله، سيكون عليهم الرحيل مرة أخرى وترك الفندق، الذي يحمل اسم "غابات الكرمل" بعد أن استضافهم طوال الأشهر الماضية.