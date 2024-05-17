الشرطة الأمريكية تفض اعتصاماً داعماً لغزة بجامعة ديبول في شيكاغو (صور)
فضّت الشرطة الأمريكية، الخميس، اعتصاماً مؤيداً لفلسطين احتجاجاً على حرب إسرائيل على غزة، داخل جامعة "ديبول" في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وانتشرت أعدد كبيرة من ضباط وعناصر شرطة شيكاغو داخل الجامعة لفصل المحتجين، بعد تفكيك مخيم احتجاج أقاموه في الجامعة للتعبير عن تأييدهم للفلسطينيين.
وحدثت بعض الاشتباكات اللفظية بين متظاهرين غاضبين وعناصر الشرطة، الذين احتشدوا بين المتظاهرين فيما طوق آخرون المنطقة على دراجاتهم.
وكانت الشرطة قد دخلت الأسبوع الماضي حرم جامعة ديبول للمساعدة في إدارة الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين والفصل بين المحتجين وعدد من المؤيدين لإسرائيل.