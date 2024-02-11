احتجزت مهاجرين وطلبت فدية.. ضبط عصابة خطيرة في ليبيا (فيديو)
أعلنت الأجهزة الأمنية الليبية، ضبط تشكيل عصابي مكون من رجال ونساء يمتهنون خطف المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم في زنازين لطلب الفدية المالية من ذويهم.
وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام محلية، قال جهاز البحث الجنائي التابع للأمن العام، إنه تمكن خلال عملية أمنية نوعية، من توجيه "ضربة موجعة" لعصابات الجريمة المنظمة في الجنوب، وذلك من خلال تحرير 79 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 14 امرأة، كانوا محتجزين لفترات متفاوتة داخل زنازين أنشأتها العصابة لممارسة أفعالها الإجرامية.
وأوضح، أن العملية جاءت بعد أن كشفت التحريات عن وجود تشكيل عصابي يمتهن استدراج المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها عبر إيهامهم بوجود عمل لهم ثم يقومون باحتجازهم داخل زنزانات والاتصال بذويهم لطلب فدية مالية.
ولفت إلى أنه وبعد استيفاء التحريات وأخذ تأشيرة النيابة داهمت القوات المكان المرصود وهو موقع حي عبد الكافي، في مدينة سبها وتمكن أفراد القوات خلال المداهمة من ضبط التشكيل العصابي المكون من رجلين وامرأتين إضافة لتحرير المحتجزين.