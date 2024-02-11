احتجزت مهاجرين وطلبت فدية.. ضبط عصابة خطيرة في ليبيا (فيديو)

وأوضح، أن العملية جاءت بعد أن كشفت التحريات عن وجود تشكيل عصابي يمتهن استدراج المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها عبر إيهامهم بوجود عمل لهم ثم يقومون باحتجازهم داخل زنزانات والاتصال بذويهم لطلب فدية مالية.

ولفت إلى أنه وبعد استيفاء التحريات وأخذ تأشيرة النيابة داهمت القوات المكان المرصود وهو موقع حي عبد الكافي، في مدينة سبها وتمكن أفراد القوات خلال المداهمة من ضبط التشكيل العصابي المكون من رجلين وامرأتين إضافة لتحرير المحتجزين.