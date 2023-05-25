لبنان.. وليد جنبلاط يستقيل من رئاسة الحزب الاشتراكي

أعلن الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الخميس، استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، ودعا إلى مؤتمر انتخابي الشهرالمقبل، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة الرسمية: "أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب، وكذلك مجلس القيادة الحالي". مؤكدة أن جنبلاط "دعا عملًا بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل".