بعد استجوابه.. القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر

قرّر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة "فرانس برس".

وجاءت الخطوة بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وقال المسؤول، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".