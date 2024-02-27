الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (فيديو)

استهدف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بصواريخ مدفعيته، مبنى "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" الواقع في شارع الرشيد بجوار الميناء غرب المدينة.

واشتعلت النيران في الطوابق العلوية من مبنى "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، بعد إصابته بعدد من القذائف الإسرائيلية التي لا تتوقف.

وكانت العديد من المقرات أو المشاريع التي أسستها دولة قطر في قطاع غزة قد تعرضت للاستهداف الإسرائيلي، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تعرضت "مدينة حمد السكنية"، الممولة من قطر، وهي من المجمعات السكنية الحديثة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، للتدمير بالصواريخ الإسرائيلية الثقيلة.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الأبراج في "مدينة حمد" والتي تم قصفها على رؤوس قاطنيها في بعض الأحيان، فيما نزح عنها عشرات العائلات الذين فروا بحثاً عن مكان آمن خلال الحرب.