الكويت.. إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة شيعية

كشفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عدداً من دور العبادة التي تعود للطائفة الشيعية.

وقالت في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص".

وأضاف البيان: "تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".

وأكد البيان أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".