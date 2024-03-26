خان يونس بلا مستشفيات بعد خروج "الأمل وناصر" عن الخدمة

وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في مدينة خان يونس، بخروج جميع مستشفيات المدينة عن الخدمة بشكل تام، التي كان آخرها مستشفى الأمل ومجمع ناصر، حيثُ أدى استهدافهما، أخيرًا، من قبل الجيش الإسرائيلي، لعجزهما عن تقديم أي خدمة طبية للسكان والنازحين.

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وقال الناطق باسم جميعة الهلال الأحمر في غزة، رائد النمس، إن "خان يونس، في الوقت الحالي، دون أي مشفى أو نقطة طبية بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأمل ومجمع ناصر"، اللذين خرجا عن الخدمة تمامًا.

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الوضع الصحي في المدينة سيئ للغاية، والآلاف يعيشون دون أي خدمة طبية"، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي لزيادة أعداد الضحايا، وصعوبة التعامل مع المرضى والمصابين، خاصة الحالات الخطرة منهم.