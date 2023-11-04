صور جوية تكشف استراتيجية إسرائيل في حربها البرية ضد حماس

منذ بدء الحرب في غزة، التزمت إسرائيل الصمت إلى حد كبير بشأن تفاصيل عمليتها البرية، لكن مع الوقت بدأت الأقمار الصناعية تقدم تصورا واضحا حول تحركات الجيش الإسرائيلي.

وقدم تقرير نشرته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة تحليلا لصور الأقمار الصناعية المتاحة، بما في ذلك صور صادرة عن الجيش الإسرائيلي، والتي تقدم لمحة عن الوضع على الأرض.

وبحسب الصور، يبدو أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة غزة، وهي تتمركز على ثلاثة محاور، اثنان منها من الشمال يندفعان جنوبا نحو المدينة، وواحد من الجنوب الشرقي يمر عبر قطاع غزة بأكمله.

وتكشف صور عالية الدقة تم التقاطها من "بلانيت"، في 31 تشرين الأول، عن ما يقرب من عشرين مركبة مدرعة إسرائيلية بالقرب من طريق رئيسي، من أجل التحكم في الوصول إليه على الأرجح.