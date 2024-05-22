نتنياهو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة للإرهاب"

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بإعلان إيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، اعترافها، قريبًا، بالدولة الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه "مكافأة للإرهاب".

ووفق وكالة "رويترز"، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة.