نتنياهو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة للإرهاب"
ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بإعلان إيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، اعترافها، قريبًا، بالدولة الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه "مكافأة للإرهاب".
ووفق وكالة "رويترز"، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة.
ونقلت الوكالة قوله في بيان: "هذه ستكون دولة إرهابية.. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارًا وتكرارًا، وهذا لن نوافق عليه"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على غلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من هجوم إسرائيلي على القطاع.