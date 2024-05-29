أكبر شبكة إنسانية بالعالم تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم، إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يواجه ملايين السكان أزمة جوع آخذة في التفاقم. حسب وكالة "رويترز".

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، لـ"رويترز" في مقابلة بالعاصمة الفلبينية مانيلا: "نحن في حاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات".

وأردفت فوربس، التي أصبحت في ديسمبر/ كانون الأول ثاني امرأة تتولى أعلى منصب في أكبر شبكة إنسانية في العالم: "نحن مستعدون لإحداث فرق. علينا أن نتمكن من الوصول، ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".