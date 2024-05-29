أكبر شبكة إنسانية بالعالم تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم، إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يواجه ملايين السكان أزمة جوع آخذة في التفاقم. حسب وكالة "رويترز".
وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، لـ"رويترز" في مقابلة بالعاصمة الفلبينية مانيلا: "نحن في حاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات".
وأردفت فوربس، التي أصبحت في ديسمبر/ كانون الأول ثاني امرأة تتولى أعلى منصب في أكبر شبكة إنسانية في العالم: "نحن مستعدون لإحداث فرق. علينا أن نتمكن من الوصول، ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
وتابعت فوربس أنها شاهدت الوضع "الفظيع" في رفح خلال زيارة لها في فبراير/ شباط قبل أشهر من شن إسرائيل لهجوم عسكري على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، وكانت تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزحوا جراء الهجمات على مناطق أخرى من القطاع.
وأضافت "لم تكن هناك مساكن كافية. لم تكن هناك مياه، ولم يكن هناك ما يكفي من مراحيض الصرف الصحي. كان لدينا مستشفى بلا معدات. وللأسف حدث ما كنت أخشاه، وهو أنه لن يكون هناك ما يكفي من الغذاء".
وناشدت فوربس "حكومات جميع الأطراف التفاوض على وقف إطلاق النار، حتى نتمكن من إدخال المساعدات".
وأضافت "مهمتي هي التأكد من أنه عندما يحدث (وقف إطلاق النار)، فإنه يمكننا تقديم المساعدة الضرورية. ولذلك عليهم القيام بعملهم حتى أتمكن من القيام بعملي".
وتزايدت احتمالات استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة برعاية وسطاء خلال مطلع الأسبوع المقبل. وواصلت إسرائيل هجومها على غزة للقضاء على حركة حماس رغم أمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لها يوم الجمعة بوقف الهجوم على رفح.
ونفت حركة حماس تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحمَّل الجانبان بعضهما بعضًا مسؤولية الجمود في المحادثات. وقالت إسرائيل إنها لا تستطيع قبول مطلب حركة حماس بإنهاء الحرب. ويريد الفلسطينيون أيضًا إطلاق سراح محتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر منصب تطوعي، ويشرف على شبكة تضم 191 منظمة تعمل أثناء وبعد الكوارث والحروب، ومن بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي لديها أطقم إسعاف في غزة.
ويعاني القطاع، الذي مزقته الحرب، كارثة إنسانية بعد ما يقرب من سبعة أشهر من شن إسرائيل لحملة عسكرية مدمرة ردًّا على هجوم قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل. وفق "رويترز".