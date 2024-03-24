"يعبر عما يريده نتنياهو".. "فخاخ" خطيرة في مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

لا يخلو مشروع القرار الذي طرحته واشنطن على مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة من خطورة و"فخاخ" فهو لم يدعُ إلى وقف دائم لإطلاق النار ومنحَ إسرائيل الضوء الأخضر الضمني للمضي في اجتياح رفح.

ومنذ بدء الحرب على غزة عطلت الولايات المتحدة الأمريكية جميع مشاريع القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، المطروحة على مجلس الأمن الدولي، واستخدمت حق النقض "الفيتو" في ثلاث مناسبات ضد جميع مشاريع القرارات المقدمة من دول عربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وأيضا ضد مشروع قرار روسي.

بين الإدانة و"توخي الدقة"

ومثلت عرقلة واشنطن لمشاريع وقف إطلاق النار دعما سياسيا كبيرا لإسرائيل للاستمرار في عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة، وقوبل الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل والرافض لوقف إطلاق النار في غزة باستنكار دولي من العديد من دول العالم وعلى المستوى الشعبي العالمي وفي الداخل الأمريكي أيضا.

وتقدمت الدبلوماسية الأمريكية في مجلس الأمن بمشروع قرار جديد حول غزة لم يحمل عنوانا واضحا أو دعوة صريحة إلى وقف إطلاق النار في غزة، بل ركز على إدانة حركة "حماس" واتهامها بارتكاب جرائم إرهابية ضد إسرائيل "لم يتعرض اليهود لمثلها منذ محرقة الهولوكوست" على حد تعبير المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن.

وفي المقابل لم يُشر مشروع القرار إلى الجرائم وعمليات القتل والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واكتفى بدعوة إسرائيل إلى الحذر وتوخي الدقة لعدم استهداف المدنيين في غزة.