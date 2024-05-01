قناة إسرائيلية: "إشارات سلبية" من حماس لمصر بشأن مقترح الهدنة الأخير

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، في نشر أول، أن مصر أرسلت إلى إسرائيل "إشارات سلبية" من حركة حماس بشأن الاقتراح الجديد للإفراج عن الرهائن المقدم للحركة.

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين قولهما إن "المؤشرات السلبية" جاءت بسبب عدم وجود ضمانات لإنهاء الحرب في نهاية الصفقة.

وذكرت القناة أن هذه "مؤشرات أولية"، وليست جواباً نهائياً، وسترسل إسرائيل وفداً إلى القاهرة بناء على الرد النهائي الذي ستحصل عليه مصر من حماس.

ولفتت "كان" إلى أن القادة في إسرائيل يؤكدون أن المؤشرات السلبية لا تعني أنه لن يكون هناك اتفاق، ولكن رد حماس سيكون تحدياً على المستوى السياسي.