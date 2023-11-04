تقرير: خطاب نصر الله "ضعيف" وتنصل فيه من المسؤولية

نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا ركزت فيه على جوانب الضعف في خطاب حسن نصر الله، ومدى حرصه على إرضاء دافعي الرواتب في إيران غير الراغبين في مزيد من التصعيد؛ تحقيقًا لبعض المكاسب لهم وللحزب لاحقًا.

وقال التقرير إن الخطاب، الذي حظي بانتظار وترقب غير مسبوق في الشرق الأوسط، هدف إلى إبعاد نصر الله نفسه وميليشيا حزب الله، والأهم من ذلك إيران، عن أية علاقة بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا أن العملية الكبيرة والواسعة النطاق كانت نتيجة تخطيط وتنفيذ فلسطيني 100%، وتم التخطيط لها بسرية تامة.