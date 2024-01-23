بعد "يوم صعب".. إسرائيل تبحث عن السنوار في خانيونس (فيديو)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل حول "اليوم الأصعب" في الحرب على قطاع غزة، الذي بدأت فيه القوات الإسرائيلية التوغل في خانيونس، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى عمق المدينة الذي تقدر المعلومات الاستخباراتية أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يختبئ فيه.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن الجيش أعلن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة في خانيونس، ما رفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية إلى 200 قتيل، معتبراً أن يوم الاجتياح الكامل لمدينة خانيونس هو الأصعب منذ بدء الحرب.