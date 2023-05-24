إصابات خلال تصدي أهالي برقة شمال نابلس لهجوم المستوطنين

وبحسب المصادر، فقد أُصيب فلسطينيان بشظايا الرصاص الحي، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل المستوطنين، كما أُصيب العشرات بالاختناق جراء إضرامهم النار بحظائر الحيوانات المملوكة لفلسطينيين، فضلًا عن الأراضي الزراعية المحيطة.

وأكد الشهود، أن الجيش الإسرائيلي رافق مجموعة المستوطنين لحمايتهم من رد أهالي القرية، واستخدم قنابل الصوت والغاز لمنع الفلسطينيين من التصدي لهجمات المستوطنين.