حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة تتخطى 5000 آلاف قتيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع تخطى 5087 قتيلاً، منهم 2055 طفلاً و1119 امرأة و217 مسنا إضافة لإصابة 15273 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا قتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة.

وشنّت إسرائيل غارات مكثّفة على قطاع غزة بين ليل الأحد وصباح الإثنين بينما عبرت قافلة مساعدات جديدة من مصر الى القطاع المحاصر والذي يحتاج الى "مساعدات أكثر وأسرع"، وفق المنظمات الدولية.

وتواصل اسرائيل التحضير لهجوم بري أكدت أن هدفه "القضاء" على حركة حماس التي تسيطر على غزة منذ العام 2007، في وقت تحذّر أطراف دولية وإقليمية من اتساع نطاق النزاع.