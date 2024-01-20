ماذا تبقى من جامعات غزة بعد الحرب؟

دمر الجيش الإسرائيلي مقرّين لجامعتين فلسطينيتين في غزة، ما زاد من أثر الضربة التي طالت المؤسسات التعليمية والأكاديمية في القطاع، منذ الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

وفجر الجيش الإسرائيلي مقر جامعة الإسراء، جنوب مدينة غزة، كما أعاد قصف أجزاء من مبانٍ للجامعة الإسلامية غرب المدينة، بعد أن كان قصفها في وقت سابق عبر سلسلة غارات مكثفة.

وانضمت جامعتا الإسراء والإسلامية إلى قائمة من الجامعات التي تعرضت للتدمير بشكل كلي أو جزئي، تضم جامعات الأزهر والقدس المفتوحة وكليات أخرى تم تدميرها خلال الحرب.